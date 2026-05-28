«Дом Курихина»: эксперт усмотрел признаки обмана государства

Судебные тяжбы по поводу особняка на улице Октябрьской, 7 вызвали бурную дискуссию в СМИ.

Саратовские общественники возмущены попытками Надежды Шиловской, матери опального бизнесмена Сергея Курихина, взыскать с регионального бюджета 600 миллионов рублей. Несколько представителей общественности даже обратились в правоохранительные органы с просьбой проверить источники финансирования индивидуального предпринимателя.

«Я вообще в этом усматриваю признаки мошенничества. На одном из судебных заседаний Налоговая служба подтвердила, что заявленной суммы в 600 миллионов рублей на счету Шиловской не нашли. Это что, покушение на мошенничество в особо крупном размере в отношении государства? Даже если предположить, что работы оплачивались „наличкой“, это выглядит как уход от налогов. В общем, у следователей много почвы для работы», — высказалась председатель комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты Саратовской области Елена Склярова.

Напомним, 14 мая Саратовский арбитражный суд отказал Надежде Шиловской в удовлетворении иска о взыскании компенсации в размере 600 млн рублей за строительство особняка на улице Октябрьской. Судебная инстанция установила, что налоговые органы не смогли подтвердить связь платежей, совершённых Шиловской в адрес контрагентов, со строительством здания. Ранее объект был изъят в областную собственность.

