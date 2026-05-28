Саратовские рыбаки устроили чемпионат по ловле спиннингом с набережной

Саратовское областное общество охотников и рыболовов подвело итоги чемпионата по ловле спиннингом с берега на набережной Энгельса.

В турнире, организованном 26 мая профильной федерацией, участвовали 39 человек в составе 13 команд, включая детей и одну женщину.

Соревнования проходили в два тура по три часа с использованием только искусственных приманок. Основной улов составил окунь, а самый крупный трофей — щука весом 1400 граммов.

В командном зачете золото завоевала «Рашен Басс Тим», серебро — «Рашен Басс», бронзу — «Ультра Спинн». В личном зачете победил мастер спорта Антон Симаненко, серебро взял Антон Шаранин, а бронзу — Михаил Степанов.

Ольга Сергеева