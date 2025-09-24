Дорога между Вольским и Балтайским районами станет региональной

Дорогу между Вольским и Балтайским районами после строительства возьмут на баланс региона.

Об этом на прямой линии рассказал губернатор Роман Бусаргин.

— Людей очень волновал вопрос, и я видел его в комментариях, и писали относительно ремонта дороги «Колояр-Спасское». Этот участок мы планируем начать после завершения работы на участке «Донгуз-Колояр. Там у нас порядка 15 километров. И там сложность в том, что это дорога муниципальная. Мы ее сделаем и заберем на областной уровень. Такое решение принципиально принято. Поэтому тоже планируем, что в следующем году начнем, — отметил глава региона.

Наталья Мерайеф