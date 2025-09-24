Отопительный сезон в Саратовской области стартует в начале октября

В регионе активно ведется подготовка к отопительному сезону.

На сегодняшний момент подготовлено 98% всех теплоисточников, 99% объектов социальной сферы. Часть из них уже включала отопление, когда было прохладно. Об этом заявил губернатор Роман Бусаргин.

— Мы ориентируемся по началу отопительного сезона на первую неделю октября, но еще раз скажу, что все будет зависеть от температур, которые сложатся. В целом, Саратовская область готова к отопительному сезону и часть медицинских организаций уже подтапливается, — отметил глава Саратовской области.

Наталья Мерайеф