Дороги Балаковского района обследуют с помощью БПЛА в июле

В Балаковском районе начали использовать дроны для мониторинга дорожной ситуации.

С 8 по 22 июля беспилотники обследуют основные транспортные маршруты, включая трассы «Самара-Волгоград» и «Балаково-Духовницкое».

Администрация района сообщает, что аэросъемка поможет проанализировать интенсивность движения и состояние дорожного покрытия. Собранные данные будут использованы для улучшения организации дорожного движения и повышения безопасности на дорогах.

Этот пилотный проект может стать регулярной практикой, если подтвердит свою эффективность. Дроны позволят оперативно выявлять проблемные участки и своевременно принимать необходимые меры.