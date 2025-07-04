В Саратове продолжается суд над мужчиной, обвиняемым в убийстве бывшей сожительницы



В Саратове проходит судебное заседание по делу 36-летнего Азамата Искалиева.

Он обвиняется в убийстве 27-летней женщины осенью 2024 года. По версии следствия, мужчина нанёс бывшей сожительнице множественные ножевые ранения в салоне связи на проспекте Строителей после её отказа возобновить отношения. Жертва скончалась на месте.

Искалиев был задержан в день преступления. Ранее он уже судим за убийство жены и нанесение тяжких телесных повреждений другому мужчине. Прокуратура, назвавшая подсудимого «исключительно опасным», требует для него пожизненного лишения свободы.