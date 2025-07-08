Дорогу к школе и больнице ремонтируют в селе Ивантеевка

В селе Ивантеевка Саратовской области идет ремонт ключевой дороги по ул. Зеленой, связывающей социальные объекты с федеральной трассой на Самару. Участок длиной 3,2 км (готовность — 70%) включен в нацпроект «Инфраструктура для жизни».
Почему это важно:
- Дорога ведет к районной больнице, школе и детскому саду;
- Раньше у моста через реку Чернава не было тротуара — пешеходы рисковали в распутицу;
- Сейчас укладывают пешеходную зону и два слоя асфальта.
Ход работ:
Подрядчик опережает график — ремонт завершат до конца октября (контрактный срок). Всего по нацпроекту в регионе обновляют 57 дорог, 19 из них перейдут на 2026 год.