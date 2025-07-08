Дорогу к школе и больнице ремонтируют в селе Ивантеевка

В селе Ивантеевка Саратовской области идет ремонт ключевой дороги по ул. Зеленой, связывающей социальные объекты с федеральной трассой на Самару. Участок длиной 3,2 км (готовность — 70%) включен в нацпроект «Инфраструктура для жизни».

Почему это важно:

Дорога ведет к районной больнице, школе и детскому саду ;

; Раньше у моста через реку Чернава не было тротуара — пешеходы рисковали в распутицу;

— пешеходы рисковали в распутицу; Сейчас укладывают пешеходную зону и два слоя асфальта.

Ход работ:

Подрядчик опережает график — ремонт завершат до конца октября (контрактный срок). Всего по нацпроекту в регионе обновляют 57 дорог, 19 из них перейдут на 2026 год.