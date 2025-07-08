На Энгельсском мусоросортировочном комплексе установлен новый пресс для вторсырья

Компания «Ситиматик» установила на Энгельсском мусоросортировочном комплексе Саратовской области пресс для отобранных на производстве вторичных материальных ресурсов.

Новый горизонтальный пресс формирует кубы из отобранных полезных фракций со скоростью от 5 до 13 тонн в час. Время формирования одного тюка составляет 20 сек., что значительно быстрее, чем это делал предыдущий пресс. Кроме того, новое оборудование оснащено перфоратором для прокалывания ПЭТ, переключателем программ прессования для разных материалов, предусмотрена также функция изменения усилия прессования в зависимости от вида прессуемого ВМР.

Сумма вложений компании на покупку нового пресса для вторсырья на Энгельсский мусоросортировочный комплекс составила почти 50 млн рублей и стала очередной инвестицией в развитие коммунальной инфраструктуры по обращению с твердыми коммунальными отходами в Саратовской области.

Напомним, компания «Ситиматик» построила в регионе два мусоросортировочных комплекса с межмуниципальными полигонами в Энгельсском и Балаковском районах, а также сеть из 20-ти мусороперегрузочных станций. Инфраструктурные объекты позволяют обеспечить экологически безопасное обращение с ТКО, минимизируя возможное негативное влияние на окружающий мир, и выполнение Саратовской областью показателей нацпроекта «Экология». Общий объем инвестиций в развитие инфраструктурных объектов со стороны компании превысил 2,6 млрд рублей.