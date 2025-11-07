Дорожники в Энгельсе начали устанавливать высокие пешеходные переходы

В Энгельсе началась установка приподнятых пешеходных переходов, которые монтируются выше уровня проезжей части.

Как пояснил глава района Максим Леонов, такая конструкция заставляет водителей снижать скорость и делает переход безопаснее для пешеходов.

Нововведение имеет двойное преимущество: водители плавно преодолевают возвышение, а пешеходы избавляются от луж на переходе.

По поручению губернатора Романа Бусаргина до конца года в городе появится 9 таких переходов — в первую очередь рядом с социальными и образовательными учреждениями. Перед началом зимы дорожные службы пройдут инструктаж по работе на участках с новыми конструкциями.

Ольга Сергеева