Саратовцы наблюдали огненный закат в годовщину революции

Жители Саратова стали свидетелями необыкновенного заката 7 ноября.

В годовщину социалистической революции саратовцы наблюдали невероятно живописный заход солнцца, который преобразил небо над городом. Небесная палитра плавно переходила от нежных розовых оттенков к глубоким багряным тонам.

Наилучший вид открывался с набережной Космонавтов, где закатное небо напоминало художественное полотно. Особенное впечатление произвело движение облаков, которые, подобные раскаленной лаве, формировали причудливые волнообразные формы.

Многие горожане успели запечатлеть это уникальное природное явление на фото и видео.

Ольга Сергеева