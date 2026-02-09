Дорожные службы Саратовской области ведут круглосуточную борьбу со стихией

Снегопад обрушился на Саратовскую область.

В ночь с воскресенья на понедельник метель накрыли все без исключения районы региона, сообщают метеорологи.

Наиболее интенсивные осадки наблюдались в Самойловском районе. Столбики термометров опускались до -12 градусов, а порывистый ветер создавал условия для буранов и снежных заносов.

Министерство дорожного хозяйства региона перевело службы на усиленный режим работы. На расчистку региональных трасс выведено более 300 единиц специализированной техники. В ключевых районах, включая Балашовский, Романовский и Энгельсский, одновременно задействовано по 13 снегоуборочных машин. В ведомстве подчеркивают, что при необходимости парк техники будет оперативно увеличен.

Для обеспечения проезда и предотвращения гололедицы дороги обрабатываются противогололедными материалами. Только за одну ночь на региональные магистрали было вывезено и распределено около 1900 тонн песко-соляной смеси.

По оперативной информации министерства, проезд по всем дорогам регионального значения в настоящий момент обеспечен. Дорожные службы продолжают работать в круглосуточном режиме, чтобы поддерживать трассы в проезжем состоянии. Автомобилистов просят быть внимательными и учитывать сложные погодные условия.

Ольга Сергеева