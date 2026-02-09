В Саратовской глубинке введут доплаты для сельских педагогов

С мая 2026 года сельские педагоги в Саратовской области начнут получать доплаты.

Дополнительные выплаты для учителей и воспитателей в сельской местности Саратовской области введут по инициативе председателя Госдумы Вячеслава Володина.

Выплаты предназначены для педагогов, работающих в сёлах, удалённых более чем на 200 километров от Саратова, в 14 отдалённых муниципальных районах. По словам Володина, эта мера направлена на поддержку и укрепление статуса сельских педагогов. Конкретный механизм начисления будет объявлен позже.

Также парламентарий сообщил, что в марте в Саратове начнётся строительство пристроек к трём школам (№№ 100, 63, 62). После их ввода в эксплуатацию эти школы смогут перейти на односменный режим обучения.

Ольга Сергеева