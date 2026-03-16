Доставка еды в Саратове: городская сфера общепита выросла почти в два раза

В Саратовской области зафиксирован взрывной рост доставки еды: число предприятий общепита увеличилось почти на 48%.

Регион демонстрирует значительный рост малого и среднего предпринимательства в сфере общественного питания. Особенно впечатляющая динамика зафиксирована в сегменте доставки: за последний год количество компаний, занимающихся курьерской доставкой еды и продуктов, увеличилось почти вдвое.

Как сообщили в региональном Министерстве экономического развития, в целом прирост МСП в общепите составил 8%. При этом сегмент реализации готовой продукции вырос на 5%.

Министр экономического развития области Андрей Разборов отметил, что бизнес чутко реагирует на запросы рынка и современные тенденции, предлагая жителям не только разнообразную кухню, но и удобные форматы обслуживания.

Саратовская статистика вписывается в общероссийскую картину. По данным ведомства, число МСП, специализирующихся на питании навынос, по стране за год выросло на 15% — это в 1,7 раза выше общего прироста МСП в общепите (+9%). Примечательно, что с марта 2020 года количество таких предприятий увеличилось в 2,5 раза, тогда как в целом по сектору общепита рост составил 38%.

Растет и выручка: за 2025 год она поднялась на треть — с 80 до 106 млрд рублей. В сфере курьерской доставки количество МСП за год увеличилось на 22% (с 14,6 до 17,8 тысячи). Для сравнения: до пандемии их было вдвое меньше — около 8 тысяч.

Ольга Сергеева