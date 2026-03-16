Жителей Саратовской области приглашают на Всероссийский конкурс «Родная игрушка»

Саратовцы могут присоединиться к новому сезону Всероссийского конкурса «Родная игрушка».

Проект, организованный обществом «Знание» и «Движением Первых» по поручению Президента РФ, в этом году расширил свою аудиторию и теперь ориентирован в том числе на самых маленьких — дошкольников.

Первый сезон показал впечатляющие результаты: семь игрушек-победителей были запущены в производство общим тиражом 162 тысячи экземпляров, а мультимедийные проекты набрали свыше 800 тысяч просмотров.

Для участников второго сезона организаторы предусмотрели новые номинации. Теперь можно подать заявку в категориях «Идея», «Прототип» или «Готовая продукция». Всего планируется поддержать до 45 проектов.

Тематические направления конкурса в целом сохранены, но появилось и новое — в честь Года единства народов России. Это позволит создавать игрушки, отражающие многообразие культур и традиций страны.

Саратовцы, имеющие интересные разработки или идеи, могут представить свои проекты и получить шанс на их реализацию при поддержке организаторов.

Ольга Сергеева