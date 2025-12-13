Драка подростков с поножовщиной у саратовского ТЦ попала на видео

Следственное управление Саратова опубликовало кадры драки, в результате которой двое подростков получили ножевые ранения. Видео было снято в ночь на 12 декабря возле ТЦ «Тау Галерея».

На записи низкого качества видно, как группы молодых людей толкаются, часть из них убегает с места происшествия. Как сообщалось ранее, некоторые участники скрывали лица под медицинскими масками.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство, совершенное с применением оружия». Полиция разыскивает причастных к драке, которые скрылись до прибытия правоохранителей.

Ольга Сергеева