Из-за непогоды в Саратове объявлено о закрытии трех парков

Из-за резкого ухудшения погоды в Саратове временно закрываются три популярных парка.

Об этом сообщил мэр Михаил Исаев по итогам заседания оперативного штаба.

В связи с прогнозируемыми шквалистым ветром и понижением температуры для посещения закрыты Городской парк, парк «Семхоз» и сад «Липки». Мэр пояснил, что это сделано в целях безопасности из-за риска падения веток деревьев.

Городские службы переведены в режим повышенной готовности. При этом аэропорт «Гагарин», по сообщению его пресс-службы, продолжает работу в штатном режиме.

Ольга Сергеева