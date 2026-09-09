«Древесные врачи» прописали вековому дубу аэрационный инжектор

На территории памятника природы «Урочище «Тинь‑Зинь» завершены мероприятия, направленные на оздоровление 112‑летнего дуба, имеющего статус «Дерево — памятник живой природы».

«Одним из факторов, провоцирующих уплотнение почвы у основания дерева, остается вытаптывание грунта. Чтобы исключить первопричину, будет изготовлен специальный настил. Реализуют эту идею эковолонтеры. Уже сделаны все нужные замеры и согласован эскиз – настил будет выполнен из дерева в форме шестигранника. Установка планируется в октябре этого года. По периметру площадки разложат мульчу. Нужное количество материала предоставит ГУ СО «Кумысная поляна», с учреждением уже договорились», — рассказал консультант отдела недропользования и ООПТ минприроды Олег Василенков.

В соответствии с назначениями «древесных врачей» внесение удобрений разбили на два этапа, привязав их к биологическим ритмам дерева. Вторую подкормку выполнили на прошлой неделе. Для этого, как и в июле, использовали специальный инструмент — аэрационный инжектор.

«При этом, в этот раз мы применили сезонные удобрения, не содержащие азот, потому что на данном этапе главная задача заключается не в том, чтобы стимулировать рост и развитие, а помочь дереву набраться сил и подготовиться к зиме», — пояснил руководитель производственного отдела ООО «Здоровый лес» Александр Гераськин.

Напомним, в 2025 году АНО «Древо жизни» при поддержке минприроды области, фонда «Чистые моря» и представителя Саратовского отделения Русского географического общества Георгия Неробеева выступила инициатором детальной диагностики дерева.