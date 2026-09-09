Три причины посетить фестиваль «Созерцание»

12 сентября на Утесе Степана Разина пройдет фестиваль «Созерцание», генеральным информационным партнером которого выступит издательский дом «Волга-Медиа».

Организатор фестиваля Альбина Султанова стала гостем эфира радио «Комсомольская правда» в Саратове 90,6 FM.

Альбина Султанова пообещала насыщенную и яркую программу: на фестивале будут ярмарки, лекторий , мастер-классы, бесплатные экскурсии. На сцене гости увидят выступления кавер-групп, танцоров и хедлайнеров мероприятия — группу «Отпетые мошенники».

«В первую очередь на фестиваль стоит ехать, чтобы увидеть бескрайние волжские просторы и Утес. Вторая причина — попробовать изыски волжской кухни. Третья причина — увидеть Утес с высоты, поднявшись на воздушном шаре»,- отметила спикер.

Больше подробностей слушайте в передаче «Афиша» на радио «Комсомольская правда» 11 сентября в 12:03. Программа фестиваля доступна на сайте.