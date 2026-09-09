Парламенты Саратовской и Запорожской областей будут сотрудничать

Саратовская областная Дума и Законодательное Собрание Запорожской области заключили сегодня, 9 сентября, межпарламентское соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом поставили спикеры заксобраний Алексей Антонов и Виктор Емельяненко.

Подписание состоялось в рамках рабочей поездки делегации Заксобрания Запорожской области.



Председатель Саратовской областной Думы Алексей Антонов отметил общие цели регионов – благополучие жителей и развитие в составе России.



«Чтобы успешно решать поставленные государством цели, всем регионам нашей страны необходимо развиваться в едином правовом поле. Обмен законотворческими инициативами и лучшими практиками ускорит интеграцию Запорожской области в единое правовое и социально-экономическое пространство нашей страны. Здесь важна ключевая роль законодателей: законы должны работать на человека, защищать его, открывать возможности для созидания. Совершенствуя единую правовую базу, мы повышаем уровень эффективности наших решений», – заявил Антонов.



Председатель Законодательного Собрания Запорожской области Виктор Емельяненко отметил, что для его региона, чьему законодательному органу в конце сентября исполнится три года, взаимодействие с саратовскими коллегами имеет особое значение, причем не только в законотворчестве, но и в решении кадровых вопросов по разным отраслям.



«Сотрудничество с Саратовской областью – это не формальность, а реальная и своевременная помощь», – поделился Виктор Емельяненко.



В совместной законотворческой работе будет участвовать и Саратовская государственная юридическая академия, которой также предстоит стать базой для повышения квалификации парламентариев Новороссии. Саратовские правоведы окажут экспертное сопровождение и методическую помощь.



Члены Совета областной Думы высказали свои предложения по дальнейшему взаимодействию. Заместитель Председателя Думы Сергей Овсянников, возглавляющий парламентский комитет по государственному строительству и местному самоуправлению, выразил готовность содействовать в привлечении в Запорожскую область юридических кадров, в том числе мировых судей. Председатель комитета по образованию и культуре Юлия Литневская напомнила о богатом потенциале саратовских вузов, готовящих, в частности, педагогов и врачей.