ДУМСО готовится к запуску единой программы обучения

Члены президиума ДУМ Саратовской области собрались на очередное заседание 1 октября 2025 года в Саратове.

Религиозные деятели во главе с муфтием региона Расимом-хазратом Кузяхметовым обсудили ряд вопросов, касающихся работы приходов и Духовного управления в целом.

Участники встречи подвели итоги прошедшего месяца рождения пророка Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха) Рабиуль-Авваль и проведенных в течение него мероприятий, обсудили нюансы налоговой и правовой отчетности, работу ДУМСО, связанную с помощью бойцам СВО и их семьям, а также страдающим жителям Газы.

Значительное внимание участники заседания уделили вопросам образования мусульман. Так, заместителем муфтия Абдулхакимом-хазратом Яфаровым была представлена единая программа обучения для воскресных школ (мактабов) Саратовской области и необходимая литература для учеников и преподавателей. Последних совсем скоро ждет, о чем объявили на встрече, специальный оффлайн-семинар, на котором педагоги смогут обменяться опытом и повысить свою квалификацию.

Президиум также запланировал некоторые задачи на ближайшее будущее. Среди них — запуск закятных комиссий в районах губернии, проведение юбилейных торжеств в честь 125-летия мечети села Осинов Гай в Ершовском районе и организация выставки «История мечетей Саратовской области».

Кроме того, в ДУМ региона началась подготовка к летним каникулам 2026 года. Юные мусульмане из Саратова и районов смогут отдохнуть в лагере «Зеркальный», в связи с чем мухтасибаты должны распределить квоты.

Следующая встреча президиума состоится в ноябре в городе Энгельсе, — сообщает пресс-служба Духовного управления мусульман Саратовской области.

Подготовила Наталья Мерайеф