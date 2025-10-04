Троих саратовцев под видом знакомых обманули кибермошенники на 54 тысячи рублей

В Саратове зафиксированы новые случаи кибермошенничества, в результате которых пострадали три местных жителя.

В одном из эпизодов горожанка перевела 10 тысяч рублей, получив сообщение о срочной необходимости займа от взломанного аккаунта своей знакомой. Факт мошенничества раскрылся только при личном звонке подруге.

Аналогичным способом были обмануты двое жителей поселка Солнечный 44 и 19 лет, переведшие 23 и 21 тысячу рублей соответственно на счетах злоумышленников, действовавших под видом их знакомых.

По всем перечисленным фактам правоохранительными органами возбуждены уголовные дела по статье о мошенничестве. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего и личность преступников.

Ольга Сергеева