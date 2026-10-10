Мужчина и женщина отправились в больницу после ДТП на саратовских трассах

В двух дорожных авариях в Саратовской области пострадали женщина и мужчина.

9 октября, как сообщает региональная Госавтоинспекция, в 13:55 в Балашове у дома № 2 по улице Космонавтов столкнулись «Рено Дастер» под управлением 45-летнего мужчины и «Шевроле Лачетти», за рулём которого была 48-летняя женщина. Травмы получила 68-летняя пассажирка второй машины.

В 14:50 у посёлка Знаменский Ивантеевского района столкнулись «Лада Гранта» с 22-летним водителем и грузовой «ДАФ» под управлением 28-летнего мужчины. Водитель легковушки доставлен в больницу.