В Энгельсе подросток украл женскую сумку с деньгами на остановке

15-летний житель Энгельса был задержан по подозрению в краже женской сумки, забытой на остановке общественного транспорта.

Об этом сообщили в региональном ГУ МВД.

Владелицей сумки с 15 тысячами рублей оказалась 50-летняя покровчанка, которая, торопясь на автобус, оставила имущество на лавочке. Хватилась она лишь при оплате проезда, но, вернувшись на остановку, вещи не нашла и обратилась в полицию.

Сотрудники уголовного розыска установили, что хищение совершил ранее не судимый 15-летний житель Энгельсского района. Часть похищенных денег изъята. Подозреваемый находится под присмотром.