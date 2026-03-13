Два человека пострадали при столкновении Lada Kalina с опорой

В Кировском районе Саратова произошло ДТП с участием отечественного автомобиля, в котором травмы получили водитель и пассажир.

Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Авария случилась утром 12 марта, в 8:40, напротив дома № 11А по улице Кузнецова. По предварительным данным, 29-летний водитель «Лады Калины» не справился с управлением и допустил наезд на световую опору.

В результате происшествия оба находившихся в машине — водитель и его 20-летний пассажир — с травмами доставлены в больницу. Обстоятельства ДТП выясняются.

Ольга Сергеева