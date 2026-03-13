Сергей Власов из Энгельса пополнил реестр экстремистов и террористов

Росфинмониторинг включил жителя Энгельса в перечень террористов и экстремистов.

В обновленный реестр террористов и экстремистов добавлен житель Саратовской области. Об этом свидетельствуют данные на сайте ведомства.

Речь идет о 39-летнем Сергее Власове*, проживающем в городе Энгельс.

В реестр включаются лица, подозреваемые или обвиняемые в совершении преступлений террористической и экстремистской направленности, а также осужденные за них. По состоянию на сегодняшний день список насчитывает более 20,4 тысячи человек.

*Признан террористом и экстремистом в РФ