Сергей Власов из Энгельса пополнил реестр экстремистов и террористов

Росфинмониторинг включил жителя Энгельса в перечень террористов и экстремистов.
В обновленный реестр террористов и экстремистов добавлен житель Саратовской области. Об этом свидетельствуют данные на сайте ведомства.
Речь идет о 39-летнем Сергее Власове*, проживающем в городе Энгельс.
В реестр включаются лица, подозреваемые или обвиняемые в совершении преступлений террористической и экстремистской направленности, а также осужденные за них. По состоянию на сегодняшний день список насчитывает более 20,4 тысячи человек.
*Признан террористом и экстремистом в РФ