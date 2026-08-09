Два человека пострадали в аварии на проспекте Энтузиастов в Саратове

В Заводском районе Саратова в ДТП пострадали водитель и пассажирка иномарки.

Дорожно-транспортное происшествие случилось вечером 8 августа напротив дома № 61 по проспекту Энтузиастов. По данным городской Госавтоинспекции, в 20:30 столкнулись ВАЗ-2106 под управлением 46-летнего мужчины и Renault Sandero, за рулём которого находился 54-летний водитель.

В результате аварии пострадали водитель иномарки и его пассажирка 1971 года рождения. Оба были госпитализированы.

Обстоятельства и виновник ДТП устанавливаются сотрудниками автоинспекции.

Ольга Сергеева