Саратовский гребец Кирилл Козицин с напарником завоевал бронзу на Первенстве мира в Болгарии

На соревнованиях в Болгарии саратовский спортсмен Кирилл Козицин в паре с Владиславом Макаровым стал бронзовым призёром в дисциплине парных двоек.

Подготовкой гребцов занимались наставники из саратовской школы олимпийского резерва — Татьяна и Сергей Игнатовы, а также Екатерина Нестерова. В стартах приняли участие более 650 атлетов из 57 стран.

Губернатор Роман Бусаргин обратился к команде в своих соцсетях: «Поздравляю спортсменов и тренеров с достойным результатом в турнире такого уровня! Саратовская область гордится вами».

Ольга Сергеева