Два человека пострадали вечером в столкновении иномарок в Саратовской области

Вечером 27 января в Балакове произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими.

По информации региональной Госавтоинспекции, авария случилась в 19:15 на улице Братьев Захаровых.

Предварительно установлено, что столкнулись автомобили Ford под управлением 23-летней девушки и Hyundai, за рулем которого находилась 40-летняя женщина. В результате ДТП автоледи и 35-летний пассажир Hyundai получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение.

В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ольга Сергеева