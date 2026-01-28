Жителю Энгельса грозит реальный срок за покупку мотоцикла 15-летнему пасынку

В Энгельсе отчима будут судить за подарок пасынку — мотоцикл.

В Энгельсе Саратовской области уголовное дело направлено в суд на 35-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в том, что передал в пользование своему 15-летнему пасынку мотоцикл, хотя подросток не имел водительского удостоверения.

По версии следствия, это привело к тяжёлым последствиям. 4 сентября 2025 года несовершеннолетний, находясь за рулём мотоцикла, не справился с управлением и попал в ДТП, получив телесные повреждения.

Отчиму предъявлено обвинение по статье 151.2 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в действия, опасные для его жизни). Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до одного года.

Это не первый подобный случай в регионе. Ранее в Саратове мужчину оштрафовали за покупку мопеда своему 13-летнему сыну.

Алиса Эай