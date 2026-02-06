Два инвестиционных проекта реализованы на стеклозаводе Саратова

Сразу два инвестиционных проекта реализовали на площадке стекольного завода в Саратове.

Как сообщил губернатор Роман Бусаргин, в 2025 году здесь модернизировали оборудование участка нанесения покрытий и реконструировали линию производства стекла. За последние 5 лет в развитие завода вложено более 7 млрд рублей, что позволило увеличить мощности и расширить товарную номенклатуру.

На сегодняшний день на предприятии выпускают более 20 видов листового стекла и стекол с покрытиями. Объёмы превышают 23 млн квадратных метров в год. Завод является одним из крупных в стране производителей стекла, в том числе с энергосберегающим и солнцезащитным напылением. Продукция поставляется по всей стране и за рубеж. Работают здесь порядка 450 человек. Достойная заработная плата и улучшение условий труда за счет модернизации производства, открытия столовой, строительства спортивной площадки и других решений позволили свести практически к минимуму кадровые вопросы. Сейчас штат укомплектован полностью.

— В перспективе руководство завода рассматривает возможность реализации ещё одного инвестиционного проекта. Окажем со стороны регионального правительства всё возможное содействие в этом направлении. Перед областным министерством промышленности и энергетики поставлена задача проработать вопросы участия предприятия в различных федеральных программах поддержки организаций промышленности, — отметил глава региона.

Подготовила Ольга Сергеева