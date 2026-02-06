В зоне СВО геройски погиб 45-летний уроженец Балакова Александр Щепетков

При выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции 25 января 2026 года погиб балаковец Александр Викторович Щепетков.

В официальном некрологе, опубликованном местной администрацией, сообщается, что боец родился 29 мая 1980 года в городе Балаково.

В связи с трагической гибелью военнослужащего власти направили родным и близким Александра Викторовича слова глубокого соболезнования.

Гражданская панихида, где можно будет проститься с погибшим, пройдёт 9 февраля. Церемония состоится в Свято-Троицком кафедральном соборе Балаково с 10:00 до 11:00 утра.

СВО длится четыре года. Общее число погибших на фронтах спецоперации саратовцев и в целом россиян вместе с гражданами союзных государств не сообщается, составляя гостайну.

