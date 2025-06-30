Два мальчика умерли от отравления ягодами тутовника под Саратовом

В Саратовской области трое детей из многодетной семьи (3, 7 и 8 лет) пошли гулять одни 24 июня.

Они гуляли по посёлку Ровное и по ближайшему лесу. По пути насобирали ягод и съели их в большом количестве. Мать детей в это время была в роддоме, рожала шестого ребёнка.

Когда вечером детям стало плохо, отец дал им обезболивающее, это не помогло.

Самый маленький, трёхлетний мальчик потерял сознание. Уже в больнице у детей обнаружили отравление. Оба брата позже скончались. Девочка — в критическом состоянии. Отец уверяет, что дети отравились плодами шелковицы.

Как сообщают «SHOT», возбуждено уголовное дело за причинение смерти по неосторожности.

