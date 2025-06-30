В Саратове активно развивается массовый спорт

Горожанам предоставлен свободный доступ для самостоятельных занятий оздоровительным бегом и общефизической подготовкой на всех муниципальных стадионах ежедневно с 6.00 до 12.00 и с 15.00 до 22.00.

Продолжается реализация проекта «Живу на Волге — умею плавать!», в рамках которого дети от 7 до 12 лет обучаются навыкам плавания. В 2025 году задействовано 16 плавательных бассейнов. Стартовал второй этап.

Организован проект «Проведи лето со спортом», включающий утренние зарядки, йогу, скандинавскую ходьбу, функциональные тренинги, танцевальный фитнес на открытых площадках. Практика летних проектов Саратова два года подряд отмечается в числе лучших на Всероссийских конкурсах Минспорта РФ.

Во втором полугодии запланирована Спартакиада пенсионеров и трудовых коллективов по дартсу, волейболу, настольному теннису и шахматам.

Проведено более 80 мероприятий по выполнению нормативов ВФСК «ГТО» с общим охватом более 5500 человек.