Два нелегала пешком перешли границу Казахстана под Саратовом

Двое узбекистанцев получили по 9 месяцев колонии за переход государственной границы.

Новоузенский районный суд Саратовской области приговорил двух граждан Узбекистана к 9 месяцам колонии-поселения за незаконное пересечение российской границы. Приговор вынесен 24 июня.

Как установило следствие, в ночь на 6 ноября 2025 года мужчины обошли пункт пропуска «Озинки», проникли в Россию со стороны Казахстана и были сразу задержаны.

Обоих ранее выдворяли из РФ с запретом на въезд до 2029 года. Один был депортирован из Ростовской области в 2024-м, второй — из Гагаринского района Саратова (позже он сменил фамилию и безуспешно пытался въехать легально через Астраханскую область). Встретившись в Казахстане, они решили нарушить закон совместно, за что и понесли уголовную ответственность.

Ольга Сергеева