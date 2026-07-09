В центре Саратова автоледи протаранила столб

Пострадавшая госпитализирована.

В Саратове 8 июля произошло ДТП с участием легкового автомобиля. Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, 50-летняя водитель автомобиля «Хендай» не справилась с управлением и совершила наезд на опору освещения.

Инцидент случился напротив дома № 2 «б» по улице Степана Разина. От удара автоледи получила травмы различной степени тяжести и была доставлена в ближайшее медицинское учреждение. В обстоятельствах происшествия разбираются сотрудники ГИБДД.

Проводится проверка.

Ольга Сергеева