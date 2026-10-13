Два пешеходных моста в Красноармейске отремонтированы по обращениям жителей

В Красноармейске отремонтированы пешеходные мосты на ул. Московской и ул. Октябрьской. С такой просьбой жители обращались к депутату Госдумы Николаю Панкову.

Эти мостовые переходы расположены на пути к общеобразовательной и музыкальной школам, а также в центр города. Ежедневно ими пользуется большое количество людей: жители первого микрорайона и школьники. Аварийное состояние мостов создавало угрозу их безопасности.

В настоящее время проведен ремонт перил и деревянных настилов, обеспечено освещение. В случае каких-либо поломок они будут оперативно устраняться.

«Важно, чтобы вопросы, поднятые людьми, решались быстро и эффективно. Особенно если речь идёт об их безопасности», — отметил Николай Панков.

Об этом сообщает паблик «Помощники Панкова» в МАКС.