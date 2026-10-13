Убивает и калечит: почему в Саратове падают деревья и как заставить виновных ответить

В Саратове сухие и аварийные деревья — это не просто пейзаж, а скрытая угроза.

За десятками случаев падения стволов стоят размытая ответственность, отсутствие системного ухода и цена, которую вынуждены платить обычные граждане.

Трагедии, которые уже произошли

…9 мая 2023 года в Городском парке Саратова произошла трагедия, потрясшая весь город. Огромная ветка старого дуба обрушилась на людей.

Тогда 80-летняя женщина и 9-летняя девочка погибли на месте, ещё три человека получили травмы, среди них — две девочки 6 и 10 лет. Это был не несчастный случай, а следствие преступной халатности. Следствие установило, что бывший заместитель главы администрации Октябрьского района Антон Хриченко в течение пяти лет знал о необходимости санитарной обрезки деревьев в парке, но не докладывал руководству и не принимал мер. В 2025 году суд приговорил его к трём годам принудительных работ и обязал выплатить миллион рублей родственникам погибших. Об этом сообщал СУ СК России по Саратовской области, а также говорится в материалах суда Октябрьского района г. Саратова.

Но и после этого трагедии продолжились… Как значилось в сводках ГУ МВД по Саратовской области, в июне 2025 года всего за неделю две саратовчанки пострадали от падающих веток — 2 июня в Ленинском районе девушка получила тяжёлые травмы, 4 июня в центре города на улице Чернышевского ветка ударила 16-летнюю девушку.

Цифры, которые невозможно игнорировать

Шторм декабря 2025 года обнажил масштаб проблемы. По данным губернатора Бусаргина из его соцсетей, только в Саратове рухнули 132 дерева, в 205 населённых пунктах области повреждены линии электропередачи, пострадали 33 газопровода и 78 линий связи.

Но это лишь вершина айсберга — аварийные деревья падают и в обычные дни.

В октябре 2026 года в Заводском районе, как сообщило интернет-издание «Новости Саратова», ветка разбила лобовое стекло автомобиля. Владелец рассказал, что жаловался в управляющую компанию три года, но его обращения игнорировали.

В апреле 2026 года в Энгельсе на улице Колотилова, 30, дерево рухнуло прямо на детскую площадку. Жители утверждают в соцсетях, что заявку на спил этого дерева подавали заранее, но УК не реагировала — чудом никто из детей не пострадал.

Саратовские эксперты подтверждают масштаб проблемы.

Доцент кафедры лесного хозяйства и ландшафтного строительства Вавиловского университета Максим Козаченко прямо заявлял в комментариях региональным СМИ, что возрастные деревья имеют значительный процент усыхания и небезопасны для окружающих.

Кандидат биологических наук Анастасия Иванова, осматривая деревья на проспекте 50 лет Октября, подтвердила в своем экспертном заключении, озвученным саратовскими интернет-сайтами неудовлетворительное состояние большинства насаждений — дупла с гнилью, обломы ветвей и отслоение коры «представляют угрозу для окружающих, транспорта и близлежащих объектов инфраструктуры.

Начальник городского управления по охране окружающей среды Татьяна Рыхлова и вовсе признаёт в официальнои комментарии администрации г. Саратова: «Старые деревья с отмирающими ветвями представляют опасность для горожан и их имущества».

Однако в суде по делу о трагедии в Горпарке прозвучала и другая позиция.

Эксперт Олег Костецкий, как следует из материалов судебного заседания, заявил, что упавшее дерево «выглядело абсолютно здоровым», и «этого никто не мог предсказать». Его поддержал и Козаченко: гнили и грибка не было, оснований для падения он не видит. Этот нюанс не оправдывает бездействие коммунальщиков — он лишь подчёркивает, насколько важна системная профилактика. Ведь если даже специалисты не всегда могут предвидеть обрушение, то мониторинг и санитарная обрезка должны быть на порядок эффективнее. Пока же система работает реактивно — от трагедии к трагедии.

Не все деревья — «коммунальные»

А теперь — ключевой момент, от которого зависит, куда обращаться и с кого требовать компенсацию.

Законом оговаривается, что ответственность за дерево определяется тем, на какой земле оно растёт.

Деревья во дворах, согласно Земельному кодексу и Правилам благоустройства Саратова, — зона ответственности управляющей компании (УК) или ТСЖ. Деревья в парках и скверах — за них отвечает администрация района или города. Деревья вдоль дорог — дорожные службы и комитет дорожного хозяйства. Деревья на «неразграниченных» землях — также обязанность муниципалитета.

Инструкция. Если дерево уже упало…

В парке. Сфотографируйте место, вызовите полицию при наличии пострадавших. Ответственность несёт муниципалитет как собственник земли. Показательный случай: суд обязал мэрию выплатить 152 тысячи рублей женщине, чей автомобиль раздавило упавшее дерево, — именно потому, что земля под ним оказалась в ведении города.

Во дворе. Вызывайте представителя УК для составления акта. Если УК отказывается — жалоба в Государственную жилищную инспекцию. При обращении в суд бремя доказывания лежит на УК: она должна доказать, что дерево было здоровым и уход осуществлялся.

На улице вдоль дороги. Обращайтесь в дорожную службу и администрацию. Если пострадала машина — вызывайте ГИБДД. При травмах — скорая, полиция, фиксация всех обстоятельств.

Кто заплатит за ущерб

ОСАГО не покрывает ущерб от падения дерева на ваш автомобиль. Компенсацию можно требовать напрямую с ответственной организации — через суд. Если пострадал человек, помимо возмещения вреда здоровью можно взыскать компенсацию морального вреда. Практика показывает: суды встают на сторону граждан, когда удаётся доказать, что ответчик знал о состоянии дерева и бездействовал.

Что можно сделать прямо сейчас

Осмотрите деревья рядом с домом. Сфотографируйте явно аварийные стволы. Отправьте обращение через «Госуслуги. Решаем вместе» с точным адресом. Сохраните номер обращения. Чем больше зафиксированных жалоб, тем сложнее отписаться. Пока это единственный работающий механизм, который сегодня есть у горожан.

Ольга Сергеева

Фото: Волга-Медиа