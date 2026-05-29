Два района Саратовской области выполнили половину годового объема дорожных работ досрочно

В Саратовской области активно ремонтируют сельские дороги.

В мае лидерами по выполнению работ стали Энгельсский (57%) и Балаковский (55%) районы. На третьем месте — Новобурасский и Лысогорский районы с показателем около 45%. Общая протяженность готовых объектов на конец мая составила 22 км.

Программа ремонта, действующая пятый год, находится под контролем губернатора.

В этом году на работы выделено более 1,3 млрд рублей. Завершить все проекты планируется к сентябрю 2026 года, — отметили в министерстве дорожного хозяйства региона.

