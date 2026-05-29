В Саратове за разработки в сфере IT наградили 7-летнего школьника

Юные саратовские таланты в области IT отмечены наградами.

28 мая в Саратове состоялась торжественная церемония награждения финалистов Международного конкурса компьютерных работ «Цифровой ветер», в котором приняли участие дети и молодежь от 7 до 25 лет. В этом году экспертный конкурс определил 109 призеров, высоко оценив техническое исполнение и прикладную ценность представленных работ.

Особое внимание жюри привлек 7-летний Лев Зинченко, который стал самым юным автором проекта и получил специальную награду. Его успех стал ярким примером того, что в мире IT нет возрастных рамок.

Организаторы отмечают, что «Цифровой ветер» — это важный инструмент кадровой политики, который за 25 лет своего существования эволюционировал от первых шагов в программировании к современным проектам в области искусственного интеллекта.

Организатором мероприятия выступил институт прикладных информационных технологий и коммуникаций СГТУ при поддержке министерства цифрового развития и связи.

Ольга Сергеева