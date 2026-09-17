Два саратовских предприятия существенно повысили производительность труда

Саратовская область перевыполнила федеральный план по производительности труда: вместо 50% — 72,4%.

Регион с заметным опережением выполнил федеральные показатели по росту производительности труда. Об этом сообщили в региональном министерстве экономического развития.

В рамках федерального проекта «Производительность труда» регион достиг доли компаний с ежегодным пятипроцентным приростом эффективности на уровне 72,4% — при плане в 50%. Такой результат стал возможен благодаря экспертной и методической поддержке Федерального и Регионального центров компетенций, а также внедрению технологий бережливого производства.

Эффект от этой работы ощутимый: время протекания производственных процессов сократилось на 39%, незавершённое производство — на 37%, а выработка выросла на 79%. Инструментам повышения производительности обучили более 2,4 тысячи сотрудников.

Сегодня в федеральном проекте участвуют 111 саратовских компаний. Только в этом году под сопровождением Регионального центра компетенций к нему присоединились 7 предприятий. Уже завершены проекты в «Геофизмаше» и «АСпроме». В первой компании экономический эффект превысил 38 млн рублей: время производства газового каротажа сократилось вдвое, а выработка выросла втрое. Во второй — по выпуску нержавеющих конвейеров — экономический эффект составил более 63 млн рублей, выработка увеличилась на 746%, а время процессов сократилось почти наполовину.

Федеральный проект «Производительность труда» входит в нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика», инициированный президентом Владимиром Путиным.

Ольга Сергеева