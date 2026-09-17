В Саратовской области забраковано 52 тонны опасной пищевой продукции

Саратовские ветеринары не пустили к столу жителей 52 тонны некачественных продуктов.

Ветеринарная служба Саратовской области подвела промежуточные итоги лабораторного контроля за январь — август 2026 года. Масштаб проверок впечатляет: специалисты исследовали почти 2,8 млн образцов продукции.

Основной удар пришёлся на мясо и птицу — 2,7 млн проверок. Кроме того, ветеринары изучили 59,5 тыс. образцов овощей и фруктов, 47,8 тыс. — молочной продукции, 38,5 тыс. — яиц, 12,6 тыс. — рыбы и 1,3 тыс. — мёда.

Результат работы — 52 тонны опасной еды, не дошедшей до прилавков. Глава областного ветеринарного управления Алексей Балалаев подчеркнул, что масштабы выявленного брака подтверждают действенность лабораторного контроля: каждая из почти трёх миллионов проверок стала преградой на пути потенциально опасных продуктов к столу жителей региона.

В «чёрном списке» нереализованной продукции — 39,5 тонны мясных изделий и субпродуктов, 11,1 тонны растительной продукции, тонна рыбы, 440 кг гидробионтов и 528 кг молочных изделий.

Ветеринары напоминают: покупка мяса, молока и мёда вне санкционированных точек — риск для здоровья. Такие товары без ветеринарных документов могут распространять инфекции.

Ольга Сергеева