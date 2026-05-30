Два топора и смерть на Клинской: убийца из Екатериновки получил 8 лет

В марте этого года на почве ревности в посёлке Екатериновка произошло тяжёлое убийство.

В доме на улице Клинская 39-летний мужчина ввязался в драку с 49-летним соперником. Нападающий схватил один топор, затем второй — и обухами нанёс жертве множество ударов. Пострадавший умер на месте от тяжёлых травм. Ртищевский райсуд признал нападавшего виновным по ч. 4 ст. 111 УК РФ и отправил в колонию на восемь лет.

Защита попыталась оспорить приговор в кассации. Адвокат настаивал на чрезмерно суровом наказании и ссылался на «противоправное поведение» погибшего. Однако прокурор представил мотивированные возражения, кассация отклонена.