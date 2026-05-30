В Саратове зарплата учителей превысила 54 тысячи

В 2026 году средний заработок школьных педагогов Саратовской области достиг 54,5 тыс. рублей, заявил глава минобразования Александр Блатман.

В 2026 году общие расходы государственного бюджета на отрасль составили 45,6 млрд рублей. Из них 28 млрд ушло на межбюджетные трансферты учебным заведениям, 11,3 млрд — на содержание и ремонт 91 учреждения, 5,1 млрд — на реализацию федеральных и региональных программ. В детских садах зарплата поднялась до 43,5 тыс., в кружках и секциях — до 49,5 тыс., в колледжах и техникумах — до 52,3 тыс. рублей.

Кроме того, почти 700 млн рублей направили на поддержку опекунских и приёмных семей.