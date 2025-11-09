Две маленькие девочки попали в больницу после ДТП в Балакове

Двое детей пострадали в результате дорожной аварии, произошедшей в Балакове днем 8 ноября.

Об этом сообщает пресс-служба областного управления ГАИ.

Инцидент случился около половины второго дня на улице Минской, недалеко от дома № 37. По предварительной информации, столкнулись автомобили «Черри» и «ВАЗ-2112». За рулем первого находился 38-летний мужчина, вторым управлял 40-летний водитель.

В качестве пассажирок в иномарке находились две девочки 9 и 11 лет. Именно они получили травмы и впоследствии были доставлены в больницу для оказания медицинской помощи.

В настоящее время сотрудники автоинспекции выясняют все детали и причины случившегося.

Ольга Сергеева