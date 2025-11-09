В зоне проведения СВО геройски погибли саратовские бойцы

Саратовские военные погибли на фронте!

Информацию о гибели бойцов подтвердили официальные лица, включая администрации районов и мэрию Саратова.

В списке погибших значатся двое военнослужащих из районов области: Александр Машетов (Новоузенский район) и Нурлан Нигметов (Озинский район). Кроме того, с фронта не вернулись четверо саратовцев: Александр Сучков, Игорь Рыбаев, Алексей Алатырев и Дмитрий Зинов.

Губернатор и мэр областного центра, а также представители местных администраций выразили свои соболезнования семьям и близким погибших военнослужащих.

Специальная военная операция продолжается 4-й год. Общее число погибших на фронте россиян не озвучивается.

Ольга Сергеева