Две саратовские спецшколы попали в топы рейтингового агентства RAEX

Саратовский физико-технический лицей № 1 значительно улучшил позиции в рейтинге лучших школ России по конкурентоспособности выпускников, составленном агентством RAEX.

В общероссийском топ-300 лицей поднялся со 196-го на 140-е место.

Также ФТЛ № 1 вошел в топ-100 в сфере технических и естественно-научных направлений (71-е место) и сохранил место в топ-500 школ по количеству выпускников, поступивших в ведущие вузы страны (198-е место).

В региональном рейтинге Саратовской области ФТЛ № 1 занял первую позицию. В топ-10 также вошли учебные заведения из Саратова и Балакова, включая Гимназию № 1 из Балакова (2-е место) и Лицей математики и информатики из Саратова (3-е место).