Стали известны имена еще трёх погибших на СВО бойцов из Саратовской области

Опубликованы некрологи на трех военнослужащих, призванных из Саратовской области на СВО.

Согласно официальным данным, погибшими являются уроженец Вольского района Вячеслав Яшин, занимавший должность старшего разведчика, а также двое жителей Саратова — Даниил Урих и Гылман Аллахвердиев.

Церемония прощания с Яшиным состоялась в селе Кряжим.

Подробные биографии погибших саратовцев в официальных сообщениях не приводятся.

Напомним, что специальная военная операция продолжается на территории Украины и в приграничных районах России четвертый год. Данные о потерях со стороны ВС РФ засекречены.