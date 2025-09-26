Двое пострадали при пожаре в двухэтажном доме на Московском шоссе в Саратове

Сегодня утром на пульт пожарной охраны поступило сообщение о возгорании в квартире двухэтажного жилого дома на Московском шоссе. На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета.

Спасателям удалось быстро локализовать и ликвидировать возгорание на площади 2 квадратных метра. В результате инцидента медицинская помощь потребовалась мужчине и девушке, однако они отказались от госпитализации.

В настоящее время на месте работают дознаватели, которые устанавливают причину и все обстоятельства произошедшего. Расследование продолжается.