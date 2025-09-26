Жители Саратовской области чаще всего жалуются на магазины сети с пивом у дома

На тематическом совещании в областной думе замминистра экономического развития Олег Савенков сообщил, что большинство жалоб на точки продажи алкоголя связаны с магазинами сети «Пивной стандарт».

Основные нарушения — торговля в запрещенное время и расположение точек в многоквартирных домах.

Чиновник отметил, что министерство ограничено в возможностях проведения проверок из-за федерального законодательства. Наиболее частые обращения граждан касаются нарушений правил торговли и негативного воздействия таких магазинов на окружающую среду.

Ситуация требует межведомственного взаимодействия для решения проблемы несоблюдения правил продажи алкогольной продукции в регионе.