Двое саратовцев госпитализированы после атаки украинскими БПЛА ночью

Минздрав сообщил о состоянии двух пострадавших при атаке БПЛА в Саратове.

Стали известны новые подробности о состоянии саратовцев, пострадавших в результате ночной атаки беспилотников 8 июля. По данным регионального Минздрава, двое госпитализированных остаются в больницах. Состояние одного из них оценивается как тяжёлое, второго — как средней степени тяжести.

Врачи оказывают пациентам всю необходимую помощь, ход лечения согласовывается с федеральными специалистами. Напомним, в результате атаки один человек погиб, несколько получили ранения.

Губернатор Роман Бусаргин поручил обеспечить комплексную поддержку пострадавшим. В регионе продолжает работать горячая линия для жителей, пострадавших от украинских БПЛА.

Ольга Сергеева